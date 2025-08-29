عاجل ـ وكيل المخابرات العامة الأسبق: المصالحة الفلسطينية جزء من الدور المصري العظيم المستمر عبر عقود

أحمد جودة - القاهرة - المصالحة مجرد محطة في مسار طويل

أكد اللواء محمد إبراهيم الدويري، وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق، أن المصالحة الفلسطينية لم تكن سوى جزء بسيط من الدور المصري العظيم الذي بذل على مدار عقود طويلة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

حقائق ووقائع من عقود عمل دبلوماسي وأمني

وخلال استضافته في أولى حلقات برنامج "الجلسة سرية" عبر شاشة القاهرة الإخبارية، شدد الدويري على أن حديثه يستند إلى وقائع ثابتة وحقائق ميدانية وليست مجرد تحليلات أو مشاعر، موضحًا أنه شارك على مدى نحو 40 عامًا في مئات الاجتماعات مع مسؤولين فلسطينيين وإسرائيليين وأوروبيين وأمريكيين.

مصر تتحرك كمنظومة دولة متكاملة

أوضح الدويري أنه لم يكن سوى فردًا ضمن منظومة عمل وطنية متكاملة، مضيفًا: "كان ورائي دولة، وقيادة سياسية داعمة، وقيادة لجهاز المخابرات، ووفد أمني مصري محترم لا يزال يعمل حتى اليوم بكل تفانٍ وإخلاص".

استمرار النهج المصري في دعم القضية الفلسطينية

واستطرد أن ما يطمئنه اليوم وهو يتابع الملف من الخارج، هو أن هذه المنظومة المصرية مازالت قائمة وتعمل بكامل قوتها، مشيرًا إلى أن التوجه المصري تجاه القضية الفلسطينية لم يتغير، بل ظل ثابتًا يقوم على العمل المتواصل ليلًا ونهارًا لخدمة القضية ودعم الحقوق الفلسطينية.