نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- وكيل المخابرات الأسبق: مصر تنظر للمصلحة الفلسطينية العليا المتمثلة في إنشاء دولة فلسطينية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وكيل المخابرات الأسبق: مصر تنظر للمصلحة الفلسطينية العليا المتمثلة في إنشاء دولة فلسطينية

قال اللواء محمد إبراهيم الدويري، وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق، إن مصر دائمًا تنظر للمصلحة الفلسطينية العليا، والتي تتمثل في ضرورة إنشاء دولة فلسطينية، مؤكدًا أن ذلك يمثل ركيزة لاستقرار الأمن القومي المصري واستقرار المنطقة بأكملها.

اتجاه مصر ثابت نحو الدولة الفلسطينية

وأشار الدويري إلى أن الفصائل الفلسطينية قد تختلف في وجهات نظرها، لكن الاتجاه الرئيسي لمصر هو إنشاء دولة فلسطينية مستقلة، باعتباره الطريق الوحيد لضمان الأمن والاستقرار.

حماس والتسوية السياسية

وأكد خلال استضافته بأولى حلقات برنامج "الجلسة سرية" الذي يقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر عبر شاشة "القاهرة الإخبارية":

"حركة حماس عندما تتحدث عن التسوية السياسية اعترفت بدولة فلسطينية على حدود 1967 رغم عدم اعترافها بإسرائيل".

ثلاث نكبات فلسطينية

وأوضح الدويري أن هناك 3 نكبات فلسطينية؛ الأولى نكبة 1948، والثانية نكسة 1967، ثم الانقسام الفلسطيني الذي وقع في 2007، معتبرًا أنه النكبة الثالثة التي جاءت للأسف بأيادٍ فلسطينية، وقال:

"الانقلاب على السلطة الفلسطينية لم يكن حسمًا عسكريًا بل خلافًا داخليًا ما زلنا نعاني من آثاره".

جهود مصر بين فتح وحماس

وأضاف: "حاولنا عمل نوع من التهدئة بين حركتي حماس وفتح طوال سنوات، وكان لدينا مواقف واضحة تجاه الانقلاب على السلطة الفلسطينية، حيث قمنا بنقل سفارتنا من غزة في هذا التوقيت".