عاجل- وكيل المخابرات الأسبق يكشف لـ "الجلسة سرية": مصر ساهمت في المصالحة الفلسطينية عبر 7 محطات رئيسية

أحمد جودة - القاهرة - وكيل المخابرات الأسبق يكشف لـ"الجلسة سرية": مصر ساهمت في المصالحة الفلسطينية عبر 7 محطات رئيسية

قال اللواء محمد إبراهيم الدويري، وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق، إن هناك 7 محطات رئيسية في الحديث عن المصالحة الفلسطينية.

المحطات السبع للمصالحة الفلسطينية

وأضاف خلال استضافته بأولى حلقات برنامج "الجلسة سرية" الذي يقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر عبر شاشة "القاهرة الإخبارية":

المحطة الأولى: مرحلة الرئيس أبو عمار وما بعد اتفاق أوسلو.

المحطة الثانية: فترة الرئيس أبو مازن.

المحطة الثالثة: سيطرة حركة حماس على السلطة في غزة.

المحطة الرابعة: الجهود بعد انقلاب حماس وصولًا إلى اتفاقية المصالحة عام 2011.

المحطة الخامسة: الاتفاقية التفصيلية المرجعية الرئيسية للمصالحة.

المحطة السادسة: مرحلة ما قبل عملية طوفان الأقصى.

المحطة السابعة: مرحلة ما بعد طوفان الأقصى.

دور مصر في اتفاق أوسلو ودعم ياسر عرفات

وأوضح الدويري أنه يجب على الجميع أن يعلم أن مرحلة الرئيس أبو عمار والتي تشمل اتفاق أوسلو 2 الخاص بتوقيع وتنفيذ اتفاق أوسلو على الأرض المتعلق بغزة وأريحا، قد وُقع في القاهرة، مؤكدًا أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك أوصل الرئيس ياسر عرفات أبو عمار إلى الحدود يدًا بيد، في رسالة مصرية واضحة بأن القاهرة عازمة بكل ما أوتيت من قوة على دعم الموقف الفلسطيني.

مصر ودعم السلطة الفلسطينية أمنيًا وسياسيًا

وتابع: "شاركنا في الانتخابات عام 1996 التي فاز بها أبو عمار، ودعمنا السلطة الفلسطينية في غزة سياسيًا، كما قمنا بتدريب جميع أجهزة الأمن الفلسطينية بلا استثناء في مصر، سواء كان ذلك جهاز الأمن الوقائي أو وزارة الداخلية أو الشرطة أو الحرس الرئاسي أو المخابرات العامة أو الأمن الوطني، حتى تكون النواة الأمنية هي النواة الرئيسية التي تقف عليها الدولة الفلسطينية".