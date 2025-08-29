نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقيب الأطباء البيطريين: زيادة ودائع النقابة إلى 82.2 مليون جنيه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور مجدي حسن، النقيب العام للأطباء البيطريين، أن النقابة تشهد مرحلة جديدة من الإصلاح المؤسسي والمالي والإداري، انعكست على تنامي مواردها وتفعيل صناديق الرعاية الاجتماعية والطبية للأعضاء وأسرهم.

وأوضح حسن، خلال كلمته أمام الجمعية العمومية العادية للنقابة العامة للأطباء البيطريين، المنعقدة اليوم الجمعة 29 أغسطس 2025، أن ودائع النقابة ارتفعت من 65.09 مليون جنيه في عام 2023، لتصل في أغسطس 2025 إلى 82.223 مليون جنيه، بزيادة قدرها 17.132 مليون جنيه، أي بنسبة 26.32% خلال عام ونصف فقط.

وأشار النقيب إلى أن النقابة أطلقت عددا من المشروعات الاجتماعية والخدمية، حيث بلغ عدد الأيتام المشتركين في مشروع العلاج 308 يتيم، تم صرف نحو 270 ألف جنيه لصالحهم، مؤكدا أن استمرار المشروع يحتاج إلى تكاتف ودخول أعمار جديدة.

كما كشف إنشاء صندوق السرطان الذي تم من خلاله صرف ما يقارب 406 آلاف جنيه، وتبلغ السيولة المتاحة به حاليًا نحو 600 ألف جنيه. وأضاف أنه تقرر إطلاق صندوق جديد لرعاية الأيتام ماليًا اعتبارًا من أول سبتمبر المقبل.

ووجه حسن التحية لرؤساء النقابات الفرعية، مؤكدًا وجود تنسيق يومي ومستمر معهم، مشيرا إلى أن الجمعية العمومية وافقت على تفعيل مشاركة أعضائها بشكل مباشر فى الاجتماعات استجابة لطلب الأعضاء، بالإضافة إلى العمل على تسويق المهنة عبر أنشطة وملحقات خاصة في عدد من الصحف اليومية.

وفيما يتعلق بملف التغذية العلاجية، أكد النقيب أن النقابة تدعم أعضاءها قلبا وقالبا، موضحا أنه تمت مخاطبة إدارة التراخيص وسيتم اتخاذ الإجراءات.

وخلال كلمته، استعرض حسن جهود النقابة في الإصلاح المؤسسي، موضحًا أنه منذ توليه المنصب قبل عام، كان على رأس أولوياته إعادة تنظيم النقابة داخليا، ومراجعة كافة الإدارات وملفاتها المالية والإدارية بهدف الحوكمة والرقمنة. وكشف التعاقد مع عدد من الشركات والمكاتب الاستشارية الكبرى، بينها شركة Change Consulting للحوكمة، ومكتب المراجعة العالمي KPMG حازم حسن، وشركة "أودو" العالمية ووكيلها في مصر "كوميتمنت"، لتطوير النظام المالي والإداري وربط النقابة العامة بالنقابات الفرعية إلكترونيًا.

كما أشار إلى الاستعانة بخبراء قانونيين لمراجعة ملفات النزاعات القضائية والتعاقدات والاستثمارات، لافتًا إلى أن ما تم خلال العام الأول من ولايته يمثل بداية لمعالجة التحديات القائمة والسير بخطى واضحة نحو مستقبل أفضل.

ودعا نقيب الأطباء البيطريين الأعضاء للمشاركة في حوار مجتمعي شامل لمناقشة مشروعات قانون النقابة العامة وقانون مزاولة المهنة، عبر ثلاث جلسات يحدد موعدها لاحقًا من قبل مجلس النقابة العامة.



كما وجه الشكر العميق لكافه أجهزة الدولة وثمن اهتمامها واستجابتها السريعه لمطالب النقابه، مؤكدا على التنسيق والتعاون الكامل مع هيئة الخدمات البيطرية والأجهزة والمراكز التابعة لها.