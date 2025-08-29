نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقيب البيطريين يناشد الرئيس والوزراء لحل مشكلات أطباء الصناديق وصرف مرتباتهم المتأخرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ناشد الدكتور مجدي حسن، النقيب العام للأطباء البيطريين، خلال فعاليات الجمعية العمومية للنقابة، الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح الأطباء البيطريين المعينين الذين لم يتقاضوا مرتباتهم منذ نحو أربع سنوات، وكذلك باقي الأحكام الخاصة بضم الأطباء البيطريين إلى الموازنة العامة للدولة بدلا من الصناديق الخاصة، مؤكدا أن ذلك يحقق مبدأ المساواة والعدالة بين جميع الأطباء البيطريين المتعاقدين.

كما ناشدهم الدكتور مجدي حسن، بالإسراع في الإعلان عن البدء في إجراءات تعيين 4763 طبيبا بيطريا، واتخاذ الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الخطوات القانونية اللازمة في هذا الشأن، إلى جانب إدراج الأطباء البيطريين بكادر المهن الطبية وفقا للقانون رقم 14 لسنة 2014 وتعديلاته، وتطبيق ذلك على جميع العاملين بالمهنة.

وفي سياق متصل، أعلن النقيب العام للأطباء البيطريين عن تدشين صندوق دعم ورعاية لأبناء الأطباء البيطريين المتوفين طبيا واجتماعيا، إلى جانب إطلاق جائزة "الدكتور مجدي حسن للتميز العلمي" وصندوق لدعم المشروعات البحثية البيطرية التي تخدم المهنة على أرض الواقع، موضحا أنه سيتم نشر تفاصيل المبادرتين عبر الصفحة الرسمية للنقابة خلال الفترة المقبلة.