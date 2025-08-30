نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة التضامن تلتقي ممثلي مؤسسة "ظواهر" بالأقصر وتشيد بدورهم في مواجهة الظواهر السلبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

التقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، بممثلي مؤسسة "ظواهر" بالأقصر الدكتور عبدالله ياسين والأستاذ مصطفى الناظر، بحضور الدكتور محمد العقبي مساعد الوزيرة والمتحدث الرسمي، والأستاذ هشام محمد مدير مكتب الوزيرة.

وخلال الاجتماع، استعرضت المؤسسة أنشطتها التي نُفذت خلال الأشهر الماضية، وتطورها من مبادرة شبابية إلى مؤسسة أهلية فاعلة، حيث ركزت جهودها على مواجهة الظواهر الاجتماعية السلبية في المجتمع، إلى جانب مبادرات لدعم النشاط السياحي وتعزيز وعي المواطنين بأهمية التعامل الإيجابي مع السائحين.

وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعي بجهود المؤسسة في تطوير المجتمع بالأقصر وتنمية وعي الشباب، مؤكدة أهمية دورها في استغلال طاقات الشباب بالأعمال التطوعية، وتحسين الأوضاع الاجتماعية والثقافية بالمحافظة.

كما أثنت الوزيرة على المبادرات التوعوية التي أطلقتها المؤسسة، ومنها حملات مواجهة ظاهرة حوادث الموتوسيكلات، وحملات "خطوات ضد الإدمان" لحماية الشباب من المخاطر وتعزيز السلوكيات الإيجابية داخل المجتمع.

