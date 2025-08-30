اكتمال النصاب القانونى وبدء التصويت بانتخابات نقابة القراء

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 30 أغسطس 2025 10:27 صباحاً - اكتمل النصاب القانونى لانتخابات نقابة محفظى وقراء القرأن الكريم العامة، وبدأت عملية التصويت، حيث تشهد نقابة محفظى وقراء القرآن الكريم العامة بمصر اليوم السبت الجمعية العمومية غير العادية لانتخاب نقيب القراء وأعضاء المجلس من قبل الأعضاء الذين لهم حق التصويت، من بين أكثر من عشرة الاف عضو على مستوى الجمهورية، الانتخابات ستجرى لاختيار النقيب وأعضاء مجلس الإدارة الجدد، حيث يتكون مجلس نقابة القراء من عشرين عضوا والنقيب.

وفي سابقة هي الأولى من نوعها منذ إنشاء النقابة عام 1983 تنطلق الانتخابات بإشراف قضائي كامل حسب توجيهات الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف، حيث تباشر اللجنة القضائية مهامها في عملية الاقتراع، وسط حضور مكثف من العلماء وقراء القرآن أعضاء النقابة، لاختيار النقيب وأعضاء مجلس الإدارة.