الطقس اليوم السبت 30-8-2025.. شبورة كثيفة وأمطار رعدية فى مناطق متفرقة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 30 أغسطس 2025 10:27 صباحاً - تتوقع الهيئة العامة للارصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت 30 أغسطس طقسا حارا رطبا نهاراً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائلا للحرارة رطبا على ليلا وفى الصباح الباكر.

وكشف الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد، أنه من المتوقع اليوم شبورة مائية قد تصل تكون كثيفة أحياناً من 8:4 صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء.

كما تظهر بعض السحب المنخفضة صباحاً على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق من السواحل الشمالية.

وتتوقع هيئة الأرصاد فرص لأمطار خفيفة على السواحل الشمالية اليوم، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا وقد تصل لحد السيول على مناطق من جنوب الوادي الجديد، تكون خفيفة ورعدية أحيانا على أبو سمبل على فترات متقطعة.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي:

الطقس فى القاهرة

العظمى 35 درجة.

الصغرى 24 درجة.

الطقس فى الإسكندرية

العظمى 31 درجة.

الصغرى 23 درجة.

الطقس فى مطروح

العظمى 30 درجة.

الصغرى 22 درجة.

الطقس فى سوهاج

العظمى 39 درجة.

الصغرى 24 درجة.

الطقس فى قنا

العظمى 41 درجة.

الصغرى 25 درجة.

الطقس فى أسوان

العظمى 44 درجة.

الصغرى 28 درجة