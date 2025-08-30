تعرف على .. وظائف المونوريل المتاحة والأوراق المطلوبة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 30 أغسطس 2025 10:27 صباحاً - تنشر دوت الخليج الوظائف والتخصصات المتاحة بمشروع المونوريل و الأوراق المطلوبة، وفق ما أعلنته الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو لتشغيل وصيانة قطار المونوريل.

الوظائف المتاحة:

1. فني إصلاح أعطال

2. مراقب تحكم مركزي

3. فني أنظمة

4. فني وحدات متحركة

المستندات المطلوبة:

- صورة من المؤهل الدراسي.

- صورة من موقف التجنيد.

- صورة من بطاقة الرقم القومي.

- صورة شهادات خبرة (إن وجد)

- صورة من شهادات الدورات التدريبية (إن وجد).

ملحوظة:

• الوظائف بنظام التعاقد.

• تقدم الطلبات على الموقع الإلكتروني للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الانفاق (مترو القاهرة) اضغط هنا للتقديم: https://www.cairometro.gov.eg/ar/jobs.

• أو من خلال مقر الشئون الإدارية بمبنى حمامات القبة يوميًا من الساعة 9 صباحًا حتى 1 ظهرًا (ما عدا يوم الجمعة).

• فترة التقديم: من 26 أغسطس 2025 وحتى 4 سبتمبر 2025.