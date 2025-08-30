نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الوزراء: مصر توفر مزايا وحوافز كبيرة لجذب المستثمرين الأجانب والمحليين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم السبت، لقاءً مع السيد "مو دينجي"، رئيس مجلس إدارة شركة CNCEC الصينية للبتروكيماويات، وذلك عقب وصوله إلى العاصمة الصينية بكين للمشاركة في قمة "منظمة شنغهاي للتعاون بلس" بمدينة تيانجين، ممثلا عن الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وحضر اللقاء السفير خالد نظمي، سفير مصر لدى الصين.

CNCEC: مصر سوق واعدة للتوسع في استثمارات البتروكيماويات

استعرض رئيس الشركة الصينية خبرات CNCEC في مجال البتروكيماويات، مشيرا إلى أن الشركة تنتج عددا من المنتجات، أبرزها الصودا آش والمخصبات الزراعية.



وأكد أن شركته تتطلع لتوسيع استثماراتها في السوق المصرية، مستفيدة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر، والتيسيرات الحكومية، والاتفاقيات التجارية التي تتيح النفاذ للأسواق المجاورة.



كما أعرب عن تطلعه لزيارة مصر في أكتوبر المقبل لبحث فرص التعاون الجديدة مع الحكومة المصرية.

مدبولي: الحكومة حريصة على جذب المزيد من الاستثمارات

أكد الدكتور مصطفى مدبولي تقديره للتعاون القائم مع الشركة الصينية، مشددا على أن الدولة توفر مزايا وحوافز متعددة للمستثمرين الأجانب والمحليين، وتعمل على تذليل العقبات أمام تنفيذ المشروعات الكبرى.



وأشار رئيس الوزراء إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع عن كثب استثمارات الشركة في مصر، وعلى رأسها مشروع إنتاج الصودا آش، مؤكدا حرص الدولة على تنفيذه في أسرع وقت ممكن.

مصر بوابة للتوسع في الشرق الأوسط وإفريقيا

أضاف رئيس الوزراء أن استثمارات CNCEC في مصر ستتيح للشركة التوسع في أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا، لافتا إلى أنه يتطلع للقاء المرتقب مع رئيس الشركة في أكتوبر المقبل لمناقشة المزيد من مجالات التعاون المشترك.