الأونروا: مستودعاتنا بمصر ممتلئة وجاهزة لتحميل 6 آلاف شاحنة مساعدات لغزة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 30 أغسطس 2025 11:23 صباحاً - قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إن مستودعاتها في مصر والأردن "ممتلئة وجاهزة لتحميل حوالي 6 آلاف شاحنة" مساعدات إلى قطاع غزة.
وشدد "الأونروا" في منشور على منصة شركة "إكس"، بضرورة رفع الحظر الذي تفرضه قوات الاحتلال الإسرائيلية على إدخال المساعدات الإنسانية التابعة للأونروا إلى غزة".
وأعادت الأونروا التأكيد أنها "تملك نظاما فاعلا لتوزيع المساعدات بشكل آمن وعلى نطاق واسع".
وأضافت: "مستودعاتنا في مصر والأردن ممتلئة وجاهزة لتحميل حوالي 6 آلاف شاحنة" إذا وافقت إسرائيل على إدخالها.
وطالبت وكالة الأونروا بوجوب السماح لها بإدخال "المساعدات المنقذة للحياة عبر الطرق البرية".