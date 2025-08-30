نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2025.. التفاصيل الكاملة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لبدء صرف معاشات شهر سبتمبر 2025 اعتبارًا من بعد غد الإثنين 1 سبتمبر، وذلك لما يقرب من 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين، عبر ماكينات الصراف الآلي ومنافذ الصرف المختلفة.

ضوابط صرف المعاشات لشهر سبتمبر 2025

صرف المعاشات متاح من خلال ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك ومكاتب البريد.

إمكانية الصرف عبر المحافظ الإلكترونية المرتبطة بالهاتف المحمول.

التيسير على أصحاب المعاشات من خلال تقسيم مواعيد الصرف لتجنب التكدس أمام منافذ الهيئة.

تأمين البطالة وفق القانون الجديد

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 شروط وضوابط الاشتراك في تأمين البطالة، والذي يسري على المؤمن عليهم من العاملين في:

وحدات القطاع العام.

قطاع الأعمال العام.

الوحدات الاقتصادية التابعة لها.

العاملين بالقطاع الخاص.

ويُشترط للانتفاع بهذا التأمين:

ألا يتجاوز سن المؤمن عليه 60 عامًا.

أن يكون مشتركًا في التأمين وفق القواعد المنظمة.

بهذا، يكون صرف المعاشات لشهر سبتمبر 2025 منظمًا بما يضمن سهولة الحصول على المستحقات المالية، إلى جانب توفير مظلة حماية اجتماعية للعاملين من خلال تأمين البطالة.