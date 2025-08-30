وزارة التموين تبدأ صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات عن شهر سبتمبر بعد غدا الإثنين

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 30 أغسطس 2025 12:35 مساءً - وفرت وزارة التموين والتجارة الداخلية السلع الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة استعدادا لبدء صرف مقررات التموين عن شهر سبتمبر 2025، اعتبارا من بعد غدا الإثنين، لأصحاب البطاقات التموينية بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد على البطاقات، ويتم صرف المنتجات بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد على البطاقات.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد انتهت من صرف السلع المدعمة لبقالى التموين ضمن مقررات التموين عن شهر أغسطس الجارى، حيث يتم الصرف للمواطنين من أصحاب البطاقات التموينية حوزارة التموين تى نهاية الشهر، وذلك بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقة .