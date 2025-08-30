نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الوزراء يبحث مع شركة TBEA الصينية تعزيز التعاون في مشروعات الطاقة المتجددة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، تشانغ تشين، رئيس شركة TBEA الصينية المتخصصة في هندسة الطاقة وتصنيع المعدات الكهربائية، وذلك على هامش مشاركته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة "منظمة شنغهاي للتعاون بلس" بمدينة تيانجين الصينية، بحضور السفير خالد نظمي، سفير مصر لدى بكين.

تعزيز الاستثمارات الصينية في مصر

أعرب رئيس الوزراء عن اعتزازه بالشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين، مؤكدًا أهمية زيادة حجم الاستثمارات الصينية في السوق المصرية، لافتًا إلى النجاحات التي حققتها شركة TBEA في مشروعات مثل محطة بنبان للطاقة الشمسية وتوريد محولات الطاقة لعدد من المشروعات في العوينات ودمياط.

أولوية لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة

أكد مدبولي أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا خاصًا بالطاقة المتجددة، بهدف الوصول بنسبة مساهمتها إلى 42% من مزيج الطاقة بحلول عام 2030، مشيرًا إلى استعداد الحكومة لشراء 2000 ميجاوات من إنتاج الشركة، ضمن مقترح شامل يشمل الإنتاج والنقل والتخزين، مع منح جميع الحوافز اللازمة لتوطين صناعة مكونات الطاقة الجديدة وخاصةً الطاقة الشمسية والرياح.

استثمارات TBEA وخططها المستقبلية

من جانبه، استعرض رئيس شركة TBEA خبرات الشركة التي تصل أصولها إلى أكثر من 4 مليارات دولار، مشيرًا إلى استثماراتها في 19 دولة حول العالم، بينها استثمارات في مصر تتجاوز 300 مليون دولار.

كما أبدى استعداد الشركة للتوسع في مشروعات الطاقة الشمسية، وبطاريات تخزين الطاقة، وأعمال الصيانة، مؤكدًا تطلعها لتعزيز التعاون مع قطاع الطاقة المصري.

مقترح لإقامة مصنع في قناة السويس

وفي ختام اللقاء، اقترح مدبولي على الشركة إنشاء مصنع لها داخل منطقة تيدا بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، نظرًا لما توفره من حوافز استثمارية وتيسيرات، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لمصر.