رئيس الوزراء يدعو الرئيس الصيني للمشاركة في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 30 أغسطس 2025 02:27 مساءً - استقبل الرئيس شي جين بينج، رئيس جمهورية الصين الشعبية، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بقصر الضيافة بمدينة "تيانجين".

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء عن تطلعه لمشاركة الرئيس شي جين بينج في افتتاح المتحف المصري الكبير، وتطلع الدولة المصرية لتلك المشاركة خاصة مع احتفال البلدين العام المقبل بمرور 70 عامًا على تأسيس العلاقات الدبلوماسية.

وقال رئيس الوزراء خلال لقائه مع الزعيم الصيني في قصر الضيافة بمدينة "تيانجين"، إن الصين شريك استراتيجي لمصر يُمكن الاعتماد عليه، مُعربًا عن تطلعه لتطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية.

ومن جانبه أعرب رئيس جمهورية الصين الشعبية عن شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية. وطلب نقل تحياته إلى فخامته، كما قدّم التهنئة للرئيس السيسي بقرب افتتاح المتحف المصري الكبير، مشيرًا إلى استعداده لزيارة مصر في أقرب فرصة ممكنة خلال جولته الافريقية المقبلة، وفي الوقت نفسه أعرب عن تطلعه لحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي القمة العربية الصينية العام المقبل.

 

