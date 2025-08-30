رئيس الوزراء يدعو الرئيس الصيني للمشاركة في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 30 أغسطس 2025 02:27 مساءً - استقبل الرئيس شي جين بينج، رئيس جمهورية الصين الشعبية، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بقصر الضيافة بمدينة "تيانجين".

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء عن تطلعه لمشاركة الرئيس شي جين بينج في افتتاح المتحف المصري الكبير، وتطلع الدولة المصرية لتلك المشاركة خاصة مع احتفال البلدين العام المقبل بمرور 70 عامًا على تأسيس العلاقات الدبلوماسية.