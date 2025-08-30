رئيس الصين: سأزور مصر قريبا وأدعو الرئيس السيسي لحضور القمة العربية الصينية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 30 أغسطس 2025 02:27 مساءً - استقبل الرئيس شي جين بينج، رئيس جمهورية الصين الشعبية، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بقصر الضيافة بمدينة "تيانجين".

وأعرب رئيس جمهورية الصين الشعبية عن شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية. وطلب نقل تحياته إلى فخامته، كما قدّم التهنئة للرئيس السيسي بقرب افتتاح المتحف المصري الكبير، مشيرًا إلى استعداده لزيارة مصر في أقرب فرصة ممكنة خلال جولته الافريقية المقبلة، وفي الوقت نفسه أعرب عن تطلعه لحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي القمة العربية الصينية العام المقبل.