66 شهيدا و345 مصابا فى قصف إسرائيلى على غزة خلال 24 ساعة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 30 أغسطس 2025 02:27 مساءً - قالت وزارة الصحة في غزة، إن 66 شهيدا منهم 4 تم انتشالهم و345 إصابة، وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت في بيان اليوم السبت، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 63371 شهيدًا و159835 مصابا.

وأوضحت أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم بلغت 11,240 شهيد و 47,794 مصاب.

كما سجلت مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية وصول 15 شهيدًا و 206 مصابين، ، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش إلى إلى 2218 شهيدًا وأكثر من 16434 إصابة.