وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القليوبية يشهدان بدء إنتاج مشروع الـ "30 مليون بيضة" بالخانكة والتوقيع على زيادة الإنتاج سنوياً لـ60 مليون بيضة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 30 أغسطس 2025 02:27 مساءً -

تفقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اليوم السبت ، مشروع إنتاج بيض المائدة الاستراتيجي بمدينة الخانكة، والذي يُعرف بمشروع "30 مليون بيضة" ، تأتي هذه الزيارة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لمتابعة المشروعات القومية التي تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة بالتعاون مع القطاع الخاص .

ونجحت جهود وزارة التنمية المحلية ومحافظة القليوبية في إحياء هذا المشروع الحيوي من جديد بعد أن ظل متوقفاً لسنوات نتيجة لتعثرات مالية حالت دون استكماله. وبناءً على توجيهات القيادة السياسية بدعم المشروعات المتعثرة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ، تم إسناد المشروع إلى إحدى الشركات الوطنية المتخصصة التي وضعت خطة متكاملة ومحكمة لإعادة تشغيله بأقصى طاقة ممكنة.

وخلال الجولة، استمعت وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القليوبية إلى شرح تفصيلي حول خطة الإنتاج والتشغيل التي أعادت الروح للمشروع، حيث نجحت الشركة في إعادة تأهيل وتشغيل جميع العنابر الموجودة وفق جدول زمني طموح.

وتم استعراض مراحل إعادة التشغيل التي بدأت بتشغيل المرحلة الأولى بطاقة استيعابية بلغت 51,000 طائر، ليصل الإنتاج اليومي إلى 12 ألف بيضة يومياً . وتضمنت الخطة تشغيل محطات إضافية بشكل مرحلي لضمان الوصول إلى الطاقة الإنتاجية الكاملة للمشروع خلال 6 إلى 7 أشهر فقط من بدء العمل.

وفي السياق ذاته شهدت وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القليوبية مراسم توقيع ملحق لعقد مشروع إنتاج ال٣٠ مليون بيضة لإنشاء ٦ عنابر جديدة تربية وإنتاج بالإضافة للعقد الأصلي لزيادة السعة الاجمالية لمشروع إنتاج بيض المائدة إلي ٦٠ مليون بيضة سنوياً ومصنع كرتون خاص بالبيض وميزان بسكول ووحدة غاز حيوي ، ووقع علي ملحق العقد الدكتور إيهاب حسن سكرتير عام المحافظة و صابر صلاح أبودنقل نائب رئيس مجلس إدارة شركة أبودنقل للأسمدة والحبوب.

كما قامت الدكتورة منال عوض والمهندس أيمن عطية بوضع حجر أساس التوسعة الجديدة للمشروع .

ومن جانبها، أثنت الدكتورة منال عوض على حجم الإنجاز الذي شهده هذا المشروع الحيوي ، مشيرةً إلى أن المشروع سيلعب دوراً محورياً في تحقيق استقرار السوق وتلبية الطلب المتزايد على بيض المائدة في القاهرة الكبرى ومحافظات الدلتا.

و أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن الحكومة مستمرة فى تطوير المشروعات الإنتاجية بالمحافظات وتحقيق الأمن الغذائي كجزء من الاستراتيجية الوطنية للدولة المصرية لتحقيق الاكتفاء الذاتى من السلع الأساسية ، مما يساهم فى تحقيق استقرار الأسعار وضبط السوق المحلي وخدمة المواطنين .

وأضافت د.منال عوض أن الوزارة حريصة على مشاركة شركات القطاع الخاص المتخصصة فى إدارة وتشغيل العديد من المشروعات التى تم تنفيذها على أرض مختلف المحافظات فى القطاعات الحيوية وخاصة الحيوانية والداجنة وحسن إدارتها وتشغيلها .

وأشاد المهندس أيمن عطية بالجهود المبذولة من قبل الشركة المنفذة، مؤكداً أن إعادة تشغيل هذا المشروع يمثل قصة نجاح حقيقية ويعكس قدرة الدولة على تحويل التحديات إلى فرص.

وقدم محافظ القليوبية الشكر لوزيرة التنمية المحلية علي الدعم الذي قدمته لاعادة احياء هذا المشروع وعدد من المشروعات الانتاجية الاخري بالمحافظة .

جاء ذلك بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية والدكتور إيهاب حسن سكرتير عام القليوبية والدكتور زغلول عبدالمنعم مستشار وزيرة التنمية المحلية لشؤون المجازر والدكتور سعيد حلمي رئيس قطاع الإدارة الإستراتيجية والتنمية المحلية والدكتورة لمياء عطية وكيل وزارة الطب البيطري وبلال سعيد المدير التنفيذي لشركة أبو دنقل وعدد من قيادات الشركة والمحافظة .