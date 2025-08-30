بعد تداول الفيديو.. ضبط سيدة وآخرين لاتهامهم بأعمال البلطجة وترويع المارة بالمرج

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 30 أغسطس 2025 03:33 مساءً - فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام سيدة وبصحبتها أخرين بأعمال بلطجة وترويع المارة بمنطقة المرج بالقاهرة.

بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول (ربة منزل) ، طرف ثانى (سيدتين ، عامل) جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة المرج ، بسبب خلافات بينهم حول الجيرة ولهو الأطفال تعدى خلالها الطرف الثانى على نجل الأولى وقاموا بتهديدها بالإيذاء حال تصويرها لهم .

أمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.