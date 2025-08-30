نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأكاديمية الطبية العسكرية تعلن عن عقد دورات تدريبية قصيرة مجال الرعاية الصحية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فى إطار حرص القوات المسلحة على دعم وتطوير المنظومة الصحية والإرتقاء بالمستوى العلمى للكوادر الطبية بمختلف التخصصات لتقديم خدمة طبية متميزة وفقًا لأحدث البروتوكولات العالمية فى ذلك المجال، تعلن الأكاديمية الطبية العسكرية عن عقدها لعدة دورات تدريبية قصيرة فى مجال الرعاية الصحية لجميع خريجى كليات القطاع الطبى من العسكريين والمدنيين كالآتى ( أسس التعليم الجامعى فى القطاع الصحى وتبدأ فى 1 / 11 / 2025 – طرق ووسائل التدريس فى القطاع الصحى وتبدأ فى 22 / 11 / 2025 – التدريس الإكلينيكى فى المؤسسات الصحية وإستخدام المقلدات وتبدأ فى 13 /12 / 2025 – التعليم الإلكترونى والتعليم عن بعد فى القطاع الصحى وتبدأ فى 3/1/2026 – تهيئة المناخ التعليمى فى القطاع الصحى وتبدأ فى 14 / 1 / 2026 – أسس التقويم وقياس الأداء فى القطاع الصحى وتبدأ فى 24 / 1 / 2026 – إدارة جودة التعليم فى القطاع الصحى وتبدأ فى 28 / 3 / 2026 )، على أن يتم التقديم وسداد الرسوم المقررة قبل موعد إنعقاد الدورة بشهرين ولمدة أسبوعين وذلك بمقر الأكاديمية الطبية العسكرية، علمًا بأنه سيتم منح الحاصلين على الدورات شهادات معتمدة من الأكاديمية الطبية العسكرية.