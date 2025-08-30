أمل الحناوي: 63 ألف شهيد وأكثر من 159 ألف مصاب.. غزة تواجه كارثة إنسانية غير مسبوقة

أحمد جودة - القاهرة - كارثة إنسانية غير مسبوقة في غزة

قالت الإعلامية أمل الحناوي، خلال تقديم برنامجها «عن قرب» على قناة «القاهرة الإخبارية»، إن قطاع غزة يواجه واحدة من أبشع الكوارث الإنسانية في العصر الحديث بعد أكثر من 22 شهرًا من العدوان الإسرائيلي المتواصل، حيث يعيش ما يقارب 2.5 مليون فلسطيني في ظروف مأساوية تحت حصار خانق ونقص حاد في الغذاء والدواء وانهيار شبه كامل للبنية التحتية.

حصيلة الشهداء والمصابين تتفاقم يوميًا

وأوضحت أن استمرار القصف الإسرائيلي المكثف أدى إلى ارتفاع حصيلة الشهداء إلى أكثر من 63 ألف فلسطيني، فيما تجاوز عدد المصابين 159 ألفًا منذ السابع من أكتوبر 2023، في وقت تتصاعد فيه أعداد الضحايا يوميًا وسط غياب أي رادع دولي يوقف التصعيد الإسرائيلي.

استهداف الطواقم الطبية والإغاثية

وأضافت الحناوي أن الاعتداءات لم تقتصر على المدنيين العزل بل طالت الطواقم الطبية وعمال الإغاثة، مشيرة إلى أن الاحتلال شن غارة على مجمع ناصر الطبي في خان يونس أسفرت عن استشهاد عدد من المدنيين بينهم 4 من العاملين الصحيين و5 صحفيين، إضافة إلى إصابة العشرات بينهم مرضى في حالة حرجة.

إدانة دولية للهجمات على المرافق الصحية

وأكدت أن منظمة الصحة العالمية أدانت الهجوم وطالبت بوقف فوري لاستهداف المرافق الصحية، باعتبارها جريمة حرب تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.