نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الصحة": 54 مصابا في حادث قطار مطروح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تابع الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تداعيات الحادث الأليم الذي وقع بمحافظة مطروح، والذي أسفر عن انقلاب عربات قطار ركاب قادم من الإسكندرية متجهًا إلى مطروح.

ووجه الوزير، نائبه الدكتور محمد الطيب، بالتوجه فورًا إلى موقع الحادث للإشراف الميداني على تقديم الخدمات الطبية والإسعافية للمصابين، كما أصدر تعليماته برفع درجة الاستعداد القصوى في مستشفيات المنطقة، مع تحريك 30 سيارة إسعاف مجهزة لنقل المصابين وتقديم الإسعافات الأولية في الحال.

ووفقًا للتقارير الأولية، بلغ إجمالي المصابين 54 مصابًا، تم نقل 33 منهم إلى مستشفى الضبعة المركزي، و21 مصابًا تم نقلهم إلى مستشفى رأس الحكمة.

وتواصل الفرق الطبية تقييم الحالة الصحية للمصابين، مع ضمان توفير كافة احتياجات الدم ومشتقاته لتقديم الرعاية الطبية اللازمة. كما تم تسجيل ثلاث حالات وفاة، وتم نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى رأس الحكمة، وهي الآن تحت تصرف النيابة العامة.

وتؤكد وزارة الصحة والسكان التزامها بمتابعة الحادث لحظة بلحظة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لتوفير كافة أوجه الدعم الطبي والإسعافي. وستوافي الوزارة الرأي العام بأي مستجدات في هذا الشأن.

وتقدم الدكتور خالد عبد الغفار، بخالص العزاء والمواساة إلى أهالي المتوفين، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، ومتمنيًا الشفاء العاجل لجميع المصابين.