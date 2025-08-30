نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصين تدعم مصر كشريك استراتيجي.. لقاء مدبولي وشي جين بينج يفتح آفاق تعاون جديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الرئيس شي جين بينج، رئيس جمهورية الصين الشعبية، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بقصر الضيافة بمدينة "تيانجين"، وذلك على هامش مشاركة رئيس الوزراء في قمة "منظمة شنغهاي للتعاون بلس" نيابة عن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي. وحضر اللقاء عدد من الوزراء الصينيين والسفير خالد نظمي، سفير مصر لدى بكين.

إشادة بالعلاقات التاريخية بين البلدين

في بداية اللقاء، نقل الرئيس الصيني تحياته إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيدًا بانضمام مصر إلى منظمة شنغهاي للتعاون كأول دولة عربية وأفريقية. وأكد أن العام المقبل سيشهد الاحتفال بمرور 70 عامًا على العلاقات الدبلوماسية المصرية الصينية، لافتًا إلى أن العلاقات الثنائية تمر بأفضل مراحلها.

دعم صيني لمصر في التنمية والاستثمارات

أكد الرئيس الصيني دعمه لاستمرار عمل الشركات الصينية في السوق المصرية وتوسيع استثماراتها، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية ومكونات مشروعات الطاقة. كما أعلن عن دعمه لزيادة السياحة الصينية إلى مصر والتعاون في مشروعات تحلية المياه.

موقف مشترك في القضايا الدولية

شدد شي جين بينج على أهمية التعاون المشترك للحفاظ على النظام الدولي القائم على القانون الدولي وعدم التمييز، مؤكدًا دعم الصين لحل مشكلات الشرق الأوسط عبر الحوار. كما أعرب عن تطلع بلاده لتعزيز التعاون مع مصر في منطقة البحر الأحمر ودعم جهودها في استقرار المنطقة.

رسائل متبادلة بين السيسي وشي

نقل مدبولي تحيات الرئيس السيسي إلى الزعيم الصيني، مؤكدًا حرص القيادة السياسية المصرية على تعزيز العلاقات مع بكين في مختلف المجالات. وأعرب عن تطلع مصر لمشاركة الرئيس الصيني في افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي يتزامن مع الاحتفال بمرور 70 عامًا على العلاقات الدبلوماسية.

مصر تؤكد مكانة الصين كشريك استراتيجي

أكد رئيس الوزراء أن الصين هي الشريك التجاري الأول لمصر، مشيرًا إلى نماذج ناجحة مثل المطور الصناعي "تيدا" الذي بلغ حجم استثمارات شركاته أكثر من 3 مليارات دولار. كما شدد على أهمية التعاون في توطين صناعة السيارات الكهربائية ومكونات الطاقة المتجددة، إضافة إلى تعزيز التعاون في قطاع تحلية المياه.

تعاون مالي وتجاري متنامٍ

أعرب مدبولي عن تقديره لدعم الصين لمصر في إصدار سندات "الباندا" وتبادل العملات الوطنية، مؤكدًا أن بلاده تدعم مبدأ "الصين واحدة" بشكل كامل.

في ختام الاجتماع، أكد مدبولي تقدير مصر لموقف الصين الداعم تجاه قضايا الشرق الأوسط، فيما أعرب الرئيس الصيني عن استعداده لزيارة مصر قريبًا، وتطلعه لحضور القمة العربية الصينية القادمة.