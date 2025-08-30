نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غلق باب الاقتراع وبدء فرز الأصوات في انتخابات نقابة القراء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أُغلِقت صناديق الاقتراع في نقابة القراء في تمام الخامسة مساءً وبدأت عملية فرز الأصوات لتحديد النقيب الجديد ومجلس الأعضاء، وسط مشاركة واسعة من كبار العلماء والقراء وأبناء النقابة، وفي أجواء من الشفافية والنزاهة، وبإشراف قضائي كامل.

تُعقَد انتخابات اليوم تنفيذًا لأحكام القانون ٩٣ لسنة ١٩٨٣ المنظِم لنقابة قراء ومحفظي القرآن الكريم، وقد تعاونت الوزارة مع هيئة قضايا الدولة التي شكلت لجنة قضائية للإشراف الكامل على الانتخابات التي تشهد الاقتراع على منصب نقيب القراء الذي ترشح له عضوان، وعلى أعضاء مجلس الإدارة فئة (أ) وعدد المتقدمين له ٢٧ عضوًا، وفئة (ب) وعدد المرشحين له ٣ أعضاء.

وقد فُتح باب التسجيل في الجمعية العمومية التي تشهد انتخابات نقابة القراء في الثامنة صباحًا، وقد اكتمل النصاب القانوني المطلوب لانعقاد الجمعية العمومية باشتراط حضور ٣٠٠ عضوٍ.