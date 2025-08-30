نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصر والصين.. استثمارات صينية تعزز التنمية في مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الرئيس الصيني شي جين بينج، خلال لقائه مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على عمق العلاقات التي تربط القاهرة وبكين، مشيدًا بانضمام مصر إلى منظمة شنغهاي للتعاون كأول دولة عربية وأفريقية، وموضحًا أن العام المقبل سيشهد الاحتفال بمرور 70 عامًا على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، التي وصفها بأنها تمر بأزهى عصورها.

استثمارات صينية تعزز التنمية في مصر

جدد الرئيس الصيني دعمه لاستمرار عمل الشركات الصينية داخل السوق المصرية وتوسيع استثماراتها، خاصة في القطاعات الواعدة مثل الطاقة المتجددة، السيارات الكهربائية، ومكونات مشروعات الطاقة. كما أبدى استعداده لدعم زيادة السياحة الصينية إلى مصر، إلى جانب التعاون في مشروعات حيوية كمجال تحلية المياه.

توافق في الرؤى الدولية

شدد شي جين بينج على أهمية التعاون المصري الصيني في دعم النظام الدولي القائم على القانون وعدم التمييز، مؤكدًا أن بلاده ترى في مصر شريكًا أساسيًا في قضايا الشرق الأوسط، وفي تعزيز الأمن والاستقرار في البحر الأحمر والمنطقة ككل.

رسائل رئاسية متبادلة

من جانبه، نقل رئيس الوزراء تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى نظيره الصيني، مؤكدًا حرص القيادة السياسية على دفع العلاقات الثنائية إلى مستويات غير مسبوقة. كما دعا مدبولي الرئيس الصيني لحضور افتتاح المتحف المصري الكبير العام المقبل، تزامنًا مع الاحتفال بالذكرى الـ 70 للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

شراكة اقتصادية متنامية

أشاد مدبولي بدور الشركات الصينية الرائدة في السوق المصرية، وعلى رأسها المطور الصناعي "تيدا" الذي تجاوزت استثماراته 3 مليارات دولار، مؤكدًا أن الصين هي الشريك التجاري الأول لمصر، ومشددًا على تطلع القاهرة لمزيد من التعاون في مجالات تصنيع السيارات الكهربائية، الطاقة النظيفة، وتحلية المياه.

تعاون مالي وتجاري

أكد رئيس الوزراء أن إصدار سندات "الباندا" وتبادل العملات الوطنية بين مصر والصين يعكس عمق الثقة المتبادلة، مجددًا دعم مصر لمبدأ "الصين واحدة" كخيار استراتيجي راسخ.

نحو مرحلة جديدة من الشراكة

اختتم مدبولي اللقاء بالتأكيد على تقدير مصر للموقف الصيني الداعم تجاه قضايا الشرق الأوسط، فيما أعرب شي جين بينج عن استعداده لزيارة القاهرة قريبًا، وتطلعه لحضور القمة العربية الصينية المقبلة، بما يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.