نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "صبحي" و"سعده" يقدمان نموذجًا للعمل المؤسسي في المؤتمر الإعلامي لقانون الرياضة الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلاقًا من رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي في بناء الإنسان المصري وصياغة تشريعات عصرية تدعم مسيرة الجمهورية الجديدة، عقدت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع نقابة الإعلاميين حلقة نقاشية ومؤتمرًا إعلاميًا حول قانون الرياضة وتعديلاته ولائحته التنفيذية، تحت شعار معًا لبناء الإنسان في الجمهورية الجديدة.

وقد أدار الجلسة النقاشية النائب الدكتور طارق سعده، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، بمشاركة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حيث قدما معًا نموذجًا للتكامل بين المؤسسات في مناقشة القضايا الوطنية.

وأكد النائب الدكتور طارق سعده أن هذه المبادرة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يضع بناء الإنسان المصري على رأس أولويات الجمهورية الجديدة. وأوضح أن الإعلام شريك رئيس في تطوير الرياضة ونقل إنجازاتها.

وأضاف سعده أن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي حريصة على أن تكون الرياضة إحدى ركائز بناء الإنسان المصري، مشيرًا إلى أن القانون الجديد سيعكس مكانة مصر الإقليمية والدولية، ويعزز التكامل بين المؤسسات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح النائب طارق سعده أن مناقشة القانون الجديد تتيح الفرصة لإلقاء الضوء على شكل حال الوسط الرياضي والإعلام الرياضي في ظل التشريعات الجديدة، مشددًا على أن الإعلام شريك أساسي في تطوير الرياضة ونقل الصورة الصحيحة للرأي العام، بما يتماشى مع تطلعات الدولة في الجمهورية الجديدة.

وأشار سعده إلى أن الهدف من هذا المؤتمر هو تقديم قانون عصري للرياضة يليق بمكانة مصر ويواكب التطورات العالمية، مؤكدًا أن تكامل الأدوار بين الإعلام والرياضة ومؤسسات الدولة يعزز من مسيرة بناء الإنسان المصري.

وقد شهد اللقاء تفاعلًا واسعًا من الحضور، حيث طرح الإعلاميون والصحفيون عددًا من الأسئلة الجوهرية حول مستقبل الرياضة المصرية وآليات تطبيق التعديلات القانونية الجديدة، الأمر الذي عكس حرصًا كبيرًا على المشاركة في صياغة رؤية متكاملة للرياضة والإعلام الرياضي في ظل الجمهورية الجديدة.