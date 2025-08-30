مواعيد جديدة على خط قطارات مطروح لعيد إصلاح آثار حادث القطار

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 30 أغسطس 2025 10:32 مساءً -

أعلنت هيئة السكة الحديد إجراء تعديل مؤقت على بعض الرحلات لتيسير تنقل جمهور الركاب على خط القاهرة / مطروح والعكس، وذلك ضمن أعمال الهيئة لسرعة استعادة حركة القطارات بخط مطروح بعد حادث القطار الذى وقع اليوم.

وذلك على النحو التالي:

• القطار رقم 772/773، المقرر قيامه من محطة القاهرة الساعة 22:10

• القطار رقم 1934/1933، المقرر قيامه من محطة القاهرة الساعة 23:10

سيتم تشغيلهما من محطة القاهرة حتى محطة الضبعة فقط، على أن يتم توفير أوتوبيسات مكيفة مخصصة لنقل الركاب من محطة الضبعة إلى مدينة مطروح، وذلك لحين الانتهاء من أعمال رفع آثار حادث قطار رقم 1935، الذي وقع في المنطقة الواقعة بين محطتي فوكة وجلال بنطاق محافظة مطروح.

كما تتيح الهيئة امكانية إلغاء الحجز المسبق لجمهور الركاب واسترداد قيمة التذكرة حال الرغبه في ذلك .

يأتي ذلك مع استمرار الاطقم الفنية العمل على سرعة رفع الاثار الناجمه عن الحادث واستأناف حركة مسير القطارات فور النهو.

وأكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أن هذه الإجراءات مؤقتة، وتأتي في إطار الحرص على راحة الركاب وضمان استمرار الخدمة بأفضل صورة ممكنة حتى الانتهاء من الأعمال الجارية وعودة حركة القطارات إلى طبيعتها.