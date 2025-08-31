الارشيف / أخبار مصرية

الهلال الأحمر المصري يقدم الإسعافات الأولية والدعم النفسي لضحايا حادث قطار مطروح

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال الأحمر المصري يقدم الإسعافات الأولية والدعم النفسي لضحايا حادث قطار مطروح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقت غرفة العمليات المركزية بالهلال الأحمر المصري بلاغًا بوقوع حادث انقلاب عربات قطار قادم من مرسى مطروح إلى القاهرة في المنطقة الواقعة بين محطتي فوكة وجلال بمحافظة مطروح، ما أسفر عن إصابة 94 شخصًا ووفاة 3 آخرين. وعلى الفور تحركت فرق الاستجابة للطوارئ إلى موقع الحادث وقدمت الإسعافات الأولية لعشرات المصابين، إلى جانب خدمات الدعم النفسي والمساعدات العاجلة للمصابين وأسر الضحايا.

كما واصلت فرق الدعم النفسي عملها داخل مستشفيي الضبعة المركزي ورأس الحكمة، حيث قدمت الدعم النفسي والخدمات الاجتماعية والاحتياجات الضرورية للضحايا وذويهم، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ونائب رئيس الهلال الأحمر المصري.

وأعرب الهلال الأحمر المصري بكوادره ومتطوعيه عن خالص تعازيه لأسر الضحايا، داعيًا الله أن يتغمد المتوفين برحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، فيما وجهت وزيرة التضامن بسرعة التنسيق مع مديرية التضامن بمحافظة مطروح وفريق الإغاثة بالهلال الأحمر لتقديم التدخلات الإغاثية اللازمة والمساعدات الفورية.

 

