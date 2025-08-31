نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال الأحمر يساند مصابي قطار مطروح بمساعدات عاجلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحركت فرق الهلال الأحمر المصري فرع مطروح فور وقوع حادث انقلاب عربات قطار قادم من مرسى مطروح إلى القاهرة بين محطتي فوكة وجلال، والذي أسفر عن إصابة 93 شخصًا ووفاة 3 آخرين، حيث قدمت الفرق الإسعافات الأولية العاجلة لعشرات المصابين في موقع الحادث ضمن خطة التدخل السريع لمواجهة الأزمات.

وزار فريق الاستجابة للطوارئ والدعم النفسي التابع للهلال الأحمر المصابين وأسر الضحايا في مستشفيي الضبعة ورأس الحكمة، لتقديم جلسات دعم نفسي وخدمات اجتماعية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ونائب رئيس الهلال الأحمر المصري.

وأكد الهلال الأحمر المصري بجميع كوادره ومتطوعيه تضامنه الكامل مع أسر الضحايا، متقدمًا بخالص العزاء والدعاء أن يتغمد الله المتوفين برحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.

كما وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بسرعة التنسيق بين الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية ومديرية التضامن بمحافظة مطروح، إلى جانب فرق الإغاثة بالهلال الأحمر المصري، لتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة والتدخلات الإغاثية اللازمة للمصابين وأسرهم.

