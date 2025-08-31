نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السكة الحديد: تعديلات مؤقتة على قطارات القاهرة مطروح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، من أجل استمرار حركة تنقل الركاب على خط القاهرة/ مطروح والعكس، إدخال تعديلات مؤقتة على بعض الرحلات، وذلك لحين الانتهاء من رفع آثار حادث القطار رقم 1935 بين محطتي فوكة وجلال بمحافظة مطروح.

القطار رقم 772/773 المقرر قيامه من القاهرة الساعة 22:10.

القطار رقم 1934/1933 المقرر قيامه من القاهرة الساعة 23:10.

سيتم تشغيل القطارين حتى محطة الضبعة فقط، على أن يتم توفير أوتوبيسات مكيفة لنقل الركاب من محطة الضبعة إلى مدينة مطروح.

كما تؤكد الهيئة إمكانية قيام الركاب بإلغاء الحجز المسبق واسترداد قيمة التذكرة كاملة في حال الرغبة.

وتواصل الأطقم الفنية أعمالها المكثفة لرفع آثار الحادث واستعادة الحركة الطبيعية في أسرع وقت، مؤكدة أن هذه الترتيبات مؤقتة وتأتي في إطار الحرص على راحة الركاب وضمان استمرار الخدمة.