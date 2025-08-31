نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "تيدا" الصينية: 10 سنوات من الاستثمار في مصر.. 200 شركة و10 آلاف فرصة عمل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "تيدا" الصينية: 10 سنوات من الاستثمار في مصر.. 200 شركة و10 آلاف فرصة عمل

أعرب/ "تشو دي فو" رئيس مجلس إدارة شركة "تيدا" الصينية القابضة، عن تقديره للدعم الذي تقدمه الحكومة المصرية لجهود الشركة، مؤكدًا أن "تيدا" نجحت خلال عشر سنوات من العمل في مصر في تحقيق إنجازات كبيرة، تمثلت في جذب 200 شركة وضخ 3 مليارات دولار كاستثمارات، والمساهمة بـ 300 مليون دولار كضرائب، إلى جانب تشغيل أكثر من 10 آلاف عامل.

لقاء مدبولي مع قيادة "تيدا"

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالسيد/ "تشو دي فو"، على هامش مشاركته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة منظمة شنغهاي للتعاون بلس بمدينة "تيانجين" الصينية، بحضور السفير خالد نظمي، سفير مصر لدى الصين.

دعم حكومي للتوسع الصناعي

أكد رئيس الوزراء أن الحكومة المصرية تعتبر تنمية المنطقة الصناعية الخاصة بشركة "تيدا" في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أولوية، مشيرًا إلى أنه سيتم منح منطقة إضافية للشركة داخل نطاق "اقتصادية قناة السويس" مع التطلع لتطويرها بوتيرة أسرع.

استثمارات في قطاعات المستقبل

أوضح مدبولي أن مصر تتطلع لجذب المزيد من الشركات الصينية للعمل في المنطقة، وخاصة في صناعات الطاقة المتجددة، والسيارات الكهربائية وبطارياتها، إلى جانب مشروعات تحلية المياه.

خطط للتوسع في مدن جديدة

كما دعا رئيس الوزراء لوضع إطار زمني لتنمية المنطقة الصناعية التابعة للشركة، مع إمكانية منحها مناطق صناعية جديدة في العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، فيما أكد الجانب الصيني اهتمامه بتوسيع استثماراته في مصر، خاصة في مجالات الطاقة وتحلية المياه.