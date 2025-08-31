القطار الخفيف يشغل رحلتين يوميا بدون توقف.. تعرف على التفاصيل

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 31 أغسطس 2025 10:28 صباحاً - يشغل القطار الكهربائى الخفيف LRT، رحلتين مباشرتين يوميا، الساعة 7.30 و8.00 صباحاً، من محطة عدلى منصور لمدينة الفنون والثقافة بدون توقف، مما يسهل الوصول للعاصمة الإدارية بشكل أسرع يوميا خاصة وأن هذا التوقيت وقت ذروة.

وأكدت الشركة الفرنسية المشغلة للقطار الخفيف، أن ذلك يأتي تسهيلا للتنقل للعاصمة وتوفير خدمات أفضل وأكثر راحة وأسرع لركاب القطار الكهربائى الخفيف.

ويبدأ مسار القطار الكهربائى الخفيف من محطة عدلى منصور المركزية التبادلية موازى لطريق (القاهرة - الإسماعيلية) الصحراوى، ثم يتفرع شمالاً بعد مدينة بدر حتى مدينة العاشر من رمضان، وجنوباً إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ومن المقرر أن يمتد إلى المدينة الرياضية الدولية بطول 105 كم وعدد 19 محطة.

ويحقق مشروع القطار الكهربائي خدمة تبادل الركاب مع الخط الثالث للمترو بمحطة عدلى منصور المركزية، ويخدم المدن الجديدة على طريق القاهرة/ الإسماعيلية الصحراوى مثل العبور والشروق والمستقبل وبدر حتى العاشر من رمضان شمالاً والعاصمة الإدارية جنوباً للتسهيل على المواطنين للانتقال من القاهرة إلى تلك المدن والعكس.

كما يحقق القطار الكهربائي الخفيف خدمة تبادل الركاب مع مونوريل شرق النيل (العاصمة الإدارية) فى محطة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية، القطار الكهربائى السريع في محطة العاصمة المركزية، مما يضمن تنفيذ شبكة نقل متكاملة.