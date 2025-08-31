نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الأعلى للإعلام” يُطلق حملة "خليك واعي" لمواجهة الشائعات بالتنسيق بين “القومي للاتصالات” و"الوطنية للإعلام" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت فعّاليات حملة "خليك واعي" بالتنسيق بين أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وجاءت الحملة بناءً على توصيات لجنة التصدى للشائعات بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس،

وتتضمّن الحملة، قيام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بنشر 19 رسالة توعوية خاصة بالأمن السيبراني، يتم إذاعتها يوميًا خلال ثلاث فترات على 9 شبكات بالإذاعة المصرية فى أوقات مختلفة، كذلك إنتاج 7 رسائل توعوية خاصة بمكافحة الشائعات، على أن يتم إذاعتها على التوالي.

ومن المقرر أن يقوم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بعرض كل رسالة توعوية في صورة فيديو يوميًا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاص بالجهاز، بالتوازي مع إذاعتها في الإذاعة المصرية.