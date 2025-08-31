نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقى وزير الدفاع والخدمة الوطنية التنزانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - إلتقى الفريق أول عبدالمجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى السيدة ستيرجومينا لورانس تاكس وزير الدفاع والخدمة الوطنية التنزانية والوفد المرافق لها.

حيث أجريت مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين.

تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك، وسبل تعزيز أوجه التعاون العسكرى بين القوات المسلحة المصرية والتنزانية.

وأكد القائد العام للقوات المسلحة على عمق الروابط والعلاقات التاريخية بين البلدين، وحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على زيادة أواصر التعاون فى مختلف المجالات العسكرية.

من جانبها أعربت وزير الدفاع والخدمة الوطنية التنزانية عن تقديرها لدور مصر المحورى فى دعم السلام والإستقرار بالقارة الأفريقية، متطلعةً بأن تشهد المرحلة القادمة مزيدًا من التعاون المشترك بين البلدين.

أعقب اللقاء توقيع الجانبان إتفاقية تعاون بما يسهم فى نقل وتبادل الخبرات فى العديد من المجالات العسكرية.

حضر اللقاء وتوقيع الإتفاق الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة والفريق سالوم حاجى عثمان رئيس أركان قوات الدفاع الشعبى التنزانية، وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة المصرية والتنزانية والسفير والملحق العسكرى التنزانى بالقاهرة.