الرئيس السيسي يهنئ مسلمي مصر بالخارج بمناسبة قرب حلول ذكرى المولد النبوى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 31 أغسطس 2025 09:33 مساءً - هنأ السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى أبناء الجاليات المصرية المسلمة بالخارج بمناسبة قرب حلول ذكرى المولد النبوى الشريف.

وقال السيد الرئيس -في برقية تهنئة بهذه المناسبة نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج اليوم الأحد إلى أبناء الجاليات المصرية عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي- “أخواتي وأبنائي، مسلمي مصر بالخارج.. يطيب لي أن أبعث إليكم بأصدق التهاني وأطيب التمنيات، بمناسبة حلول ذكرى ميلاد أشرف الخلق سيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم- داعياً الله تعالى لكم بدوام التوفيق والنجاح ولمصرنا العزيزة بالمزيد من التقدم والرخاء.