أحمد جودة - القاهرة - حضور سفراء أفارقة ومشاركة خبرات دولية في الإشراف والاعتماد

إنزال الفندق العائم "أوجيني" إلى مياه النيل بعد صيانة شاملة ببورسعيد

حضور سفراء أفارقة ومشاركة خبرات دولية في الإشراف والاعتماد

حضور رسمي ودولي

شهدت محافظة أسوان حدثًا بارزًا بإنزال الفندق العائم "أوجيني" إلى المياه، وذلك بحضور سفراء كينيا وتنزانيا وأوغندا، في تأكيد على أهمية هذا الإنجاز في دعم قطاع السياحة النيلية وتعزيز التعاون الدولي.

مواصفات الفندق العائم

الفندق "أوجيني" يعد من الوحدات السياحية المميزة بطول 72 مترًا، وعرض 13 مترًا، وبوزن إجمالي يصل إلى 1600 طن.

أعمال الصيانة والتجديد

نجحت الشركة البورسعيدية للأعمال الهندسية والإنشاءات البحرية في تنفيذ صيانة شاملة للوحدة، شملت تغيير الحديد التالف بوزن يقارب 30 طنًا، تحت إشراف هيئة الإشراف البولندية لضمان أعلى مستويات الجودة.

استكمال التجهيزات الفنية

من المقرر استكمال الأعمال الكهربائية والميكانيكية، إلى جانب عزل غرفة الماكينات وصيانة معدات السطح والأوناش، فضلًا عن الانتهاء من أعمال دهانات super structure بعد الإنزال للمياه.

تقنيات رفع وإنزال حديثة

أكدت هيئة قناة السويس أن عمليات الرفع والإنزال للفنادق العائمة في موقع الشركة البورسعيدية بأسوان تتم باستخدام تقنيات حديثة تعتمد على الوسائد الهوائية، وبإشراف علمي من كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية واعتماد رسمي من هيئة النقل النهري، بما يضمن أعلى معايير الأمان والسلامة.