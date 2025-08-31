نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم: لن تكون هناك تعقيدات في دراسة مواد البكالوريا المصرية وهدفنا التيسير على الطلاب وأولياء الأمور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم، أن نظام الامتحانات في البكالوريا والثانوية العامة يعد نظاما واحدا، وأن أي تعديلات قد تتم في نظام الامتحانات سيطبق على النظامين، مشيرا إلى أن المواد الدراسية واحدة في النظامين عدا مواد التخصص (مستوى متقدم) في الصف الثالث بشهادة البكالوريا المصرية بنسبة اختلاف لا تزيد عن 20%.

وأوضح أن مفهوم مصطلح (المستوى المتقدم) للمواد الدراسية المتخصصة في الصف الثالث بشهادة البكالوريا المصرية لا يعني صعوبة المادة ولكن سيكون هناك دروسا مركزة فقط، مؤكدا أن تطبيق نظام شهادة البكالوريا المصرية يهدف للتيسير على الطلاب وأولياء الأمور.

