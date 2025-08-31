نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بحيرة قارون تستعيد عافيتها.. "حماية وتنمية البحيرات" يختتم مشروع دعمها بـ 6 ملايين يرقة جمبري في المقال التالي

بحيرة قارون تستعيد عافيتها.. "حماية وتنمية البحيرات" يختتم مشروع دعمها بـ 6 ملايين يرقة جمبري

ختام المشروع يمثل خطوة فارقة لإعادة التوازن البيئي وتعزيز المخزون السمكي بالفيوم.

إطلاق الدفعة الأخيرة من يرقات الجمبري

شهدت بحيرة قارون بمحافظة الفيوم، اليوم، إطلاق مليون يرقة جمبري جديدة كدفعة سادسة وأخيرة ضمن مشروع متكامل نفذه جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، ليصل إجمالي ما تم إنزاله إلى 6 ملايين يرقة خلال الأشهر الماضية.

توجيهات وتأكيدات على التنمية المستدامة

اللواء أ.ح/ الحسين فرحات، المدير التنفيذي للجهاز، أكد أن هذه المرحلة الختامية تعد تتويجًا لجهود الدولة لإعادة البحيرة إلى سابق عهدها، مشددًا على أن الخطة جاءت وفق نهج علمي مدروس يوازن بين البعد البيئي والاجتماعي والاقتصادي.

تعاون محوري بين الجهاز ومحافظة الفيوم

وأشار فرحات إلى أن التعاون المثمر بين الجهاز ومحافظة الفيوم، في إطار بروتوكول الشراكة الموقع بينهما، كان له دور رئيسي في نجاح المشروع وتحقيق مستهدفاته، ما يجعل بحيرة قارون نموذجًا يحتذى به في تنمية البحيرات المصرية الأخرى.

أثر المشروع على الصيادين وأبناء المحافظة

وأوضح أن اليرقات التي تم إطلاقها ستساهم تدريجيًا في زيادة إنتاجية البحيرة خلال الفترة المقبلة، بما ينعكس إيجابًا على الصيادين وأسرهم، ويدعم الاقتصاد المحلي لمحافظة الفيوم.

حضور رسمي وخبراء متخصصون

وجرت عملية إنزال الدفعة الأخيرة بحضور عدد من القيادات والخبراء، من بينهم:

د. نسرين عز الدين، أستاذ الطب البيطري بجامعة القاهرة ومستشار المحافظة لشؤون الثروة السمكية.

م. مصطفى سيد سعيد، مدير عام منطقة وادي النيل بالفيوم.

م. محمد خلف، مسؤول المفرخات والزريعة.

العميد إبراهيم نجاح والأمين ميلاد إبراهيم من شرطة البيئة والمسطحات.

م. محمد فرحات، عضو محمية قارون.

د. وائل محمد من جهاز شؤون البيئة.

الحاج عادل أمين، رئيس الجمعية التعاونية لصائدي الأسماك بالبحيرة.