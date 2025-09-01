نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ممثل مصر أمام قمة العشرين: الأمن الغذائي تحدٍ معقد يحتاج لإصلاحات شاملة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد السفير راجي الأتربي، الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية لدى مجموعة العشرين ومساعد وزير الخارجية، أن قضية الأمن الغذائي العالمي أصبحت أكثر تعقيدًا في ظل الأزمات غير المسبوقة التي يواجهها الاقتصاد الدولي، إلى جانب ارتباطها المباشر بقضايا التغير المناخي، واضطراب سلاسل الإمداد، والتحديات في التجارة الدولية.

إصلاحات شاملة للنظام التجاري

وأوضح الأتربي، خلال كلمته أمام قمة العشرين في مصر، أن معالجة الأمن الغذائي بشكل عادل ومستدام لا يمكن أن تتم بمعزل عن إصلاحات جادة للنظام التجاري متعدد الأطراف، إلى جانب ضرورة معالجة الفجوة التمويلية في البنية الأساسية وتعزيز القدرة على مواجهة التغيرات المناخية.

دور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي

وشدد الممثل المصري على أهمية توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لزيادة الإنتاجية في القطاع الغذائي، مشيرًا إلى أن هذه الأدوات تمثل ركيزة أساسية لمواجهة تحديات الغذاء عالميًا، وتحقيق الأمن الغذائي للدول النامية والمتقدمة على حد سواء.

دعم مجموعة العشرين للمجتمع الدولي

وأضاف الأتربي أن مجموعة العشرين بما تمتلكه من أجندة واسعة وقدرات مؤثرة، يمكنها أن تدعم المجتمع الدولي والأمم المتحدة في إيجاد حلول ناجعة لهذه التحديات، مشيرًا إلى أن الأمن الغذائي يشكل جوهرًا أساسيًا لمعالجة أزمات التنمية على المستوى العالمي.