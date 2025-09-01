الرياض - كتبت رنا صلاح - عاد الحديث مجددًا ليتصدر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول الحالة الصحية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بعدما تمت ملاحظة بقع داكنة على يديه خلال ظهوره الأخير في البيت الأبيض. هذا المشهد أثار موجة تساؤلات جديدة بشأن وضعه الطبي، حيث عادت التخمينات القديمة للواجهة بقوة، مما دفع الإدارة الأمريكية إلى إصدار بيان يهدف إلى تهدئة الرأي العام داخل الولايات المتحدة وعلى الصعيد الدولي.

«محدش كان يتوقع كده».. ديلي ميل تكشف لأول مرة سبب ظهور بقع سوداء على يد ترامب

وفي تفاصيل الحادثة، أفادت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية بأن ترامب شوهد يوم الأحد مرتديًا ملابس سوداء مع قبعة بيضاء كتب عليها “USA”، في أثناء توجهه بسيارة سوداء داخل مقر البيت الأبيض. ويأتي هذا الظهور بعد يوم واحد من رصده في ولاية فيرجينيا وهو يمارس رياضة الغولف بجانب أحفاده، في إشارة تبدو للرد على الإشاعات المتداولة عن حالته الصحية أو وفاته.

ومع تداول صور واضحة تظهر البقع السوداء على يديه، طفت تخمينات على السطح بأن تلك العلامات ربما تدل على مشكلة طبية جادة. غير أن المتحدث الرسمي باسم البيت الأبيض كشف في توضيحه أن هذه البقع ليست سوى آثار بسيطة ناجمة عن تهيجات في الجلد نتيجة المصافحة المستمرة، بالإضافة إلى اعتياد ترامب تناول الأسبرين، الأمر الذي يمكن أن يسبب تغيرات في البشرة، مؤكدًا أن الأمر لا يحمل أي دلالات خطيرة.

في هذا السياق، خرج ترامب عن صمته معلقًا عبر منصة “تروث سوشيال” قائلاً: “لم أكن في صحة أفضل مما أنا عليه اليوم”، ليضع بذلك حدًا للاجتهادات التي ربطت بين مظهر يديه والشائعات المتزايدة حول مرضه أو وفاته المفاجئة.

ومع ذلك، لا تزال بعض وسائل الإعلام الأمريكية تلمح إلى أن المعلومات الرسمية حول صحة ترامب قد تكون ناقصة، إذ أشار بعضها إلى غيابه عن الظهور العلني منذ اجتماع مجلس الوزراء الأخير قبل أن يظهر لاحقًا لينفي الأخبار المنتشرة. ورغم أن البيت الأبيض قد بادر بالتوضيح السريع، إلا أن التكهنات لم تهدأ، بل واشتدت بين من يرى في الأمر مجرد حملة شائعات سياسية تستهدف التأثير على صورته كرجل دولة، ومن يعتقد أن هناك جانبا صحيا لم يُعلن عنه، لا سيما في ظل تقدم ترامب في العمر وضغوط الساحة السياسية المحتدمة.

وفي كل مرة يظهر فيها ترامب للعلن، تتصاعد التحليلات حول صحته، إذ يرى البعض أن أي إشارة أو تغير في مظهره تأخذ بعدًا أكبر ويتم ربطها بشكل مباشر بمستقبله السياسي. هذا التفاعل المتواصل مع أخباره وصورته يعكس حجم الاهتمام العالمي بترامب كرمز سياسي مثير للجدل، ويجعل من كل تفاصيل وضعه الصحي مادة دسمة للجدل والنقاش.

وبين البيانات الرسمية من البيت الأبيض وتأكيدات ترامب، تظل الشكوك الإعلامية سيدة الموقف، فتجد الاهتمام ينصب على أدق التفاصيل المتعلقة بحالته الصحية، لا سيما في غياب أي تقارير طبية دقيقة. ويبرز التساؤل: هل جرت المبالغة في تفسير ظهور البقع السوداء نتيجة الظروف السياسية، أم أن هناك فعلاً أسرارًا صحية لم يتم الكشف عنها؟ وبين تكذيب الشائعات وإصرار الإعلام على متابعة المستجدات، يبقى وضع ترامب الصحي موضع مراقبة دائمة من الجميع، حيث تتقاطع السياسة مع الطب في قصة تتجدد فصولها على مرأى العالم أجمع.