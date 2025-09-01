نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التعليم ومحافظ القليوبية يفتتحان المدرسة اليابانية بالقناطر الخيرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت محافظة القليوبية اليوم افتتاح المدرسة اليابانية بالقناطر الخيرية، في إطار الاستعدادات لانطلاق العام الدراسي الجديد، وذلك بحضور محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأكد وزير التعليم أن المدرسة اليابانية تمثل تجربة تعليمية متفردة تستهدف تنمية مهارات الطلاب وفقًا لأحدث النظم العالمية، بما يعزز جودة التعليم ويرفع كفاءة العملية التعليمية داخل المحافظة.

ومن جانبه، صرح المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية أن افتتاح المدرسة اليابانية يأتي ضمن سلسلة من الافتتاحات التي شهدها اليوم القومي للمحافظة، موضحًا أنه تم افتتاح 5 مدارس جديدة شملت مناطق بنها وطوخ والقناطر الخيرية، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال رفع كفاءة وتطوير بعدد من المدارس داخل المحافظة.

وأشار المحافظ إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة الدولة للتوسع في إنشاء المدارس الحديثة وتوفير بيئة تعليمية متطورة للطلاب، بما يساهم في تخفيف الكثافات وتحقيق العدالة في إتاحة الفرص التعليمية بمختلف مراكز القليوبية.