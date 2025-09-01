أعضاء هيئة قضايا الدولة الجُدد يؤدون اليمين القانونية بحضور وزير العدل ورئيس الهيئة

أحمد جودة - القاهرة - مراسم حلف اليمين في العاصمة الإدارية

أدى الأعضاء الجُدد من دفعات 2015 – 2018 اليمين القانونية أمام وزير العدل المستشار/ عدنان فنجري، بحضور المستشار/ حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة، وذلك بمقر قاعة الاحتفالات بديوان عام وزارة العدل في العاصمة الإدارية، وسط حضور قيادات الوزارة والهيئة.

◉ وزير العدل: عراقة الهيئة ومسئولية جسيمة على عاتق الأعضاء

رحّب المستشار وزير العدل برئيس هيئة قضايا الدولة، وهنأ الأعضاء الجدد بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعيينهم، مؤكدًا أهمية دور الهيئة في الدفاع عن الدولة وحفظ المال العام، ومشددًا على الالتزام بالسلوك القويم، وتحقيق العدالة، والارتقاء بالكفاءة المهنية.

◉ رئيس هيئة قضايا الدولة: أنتم حُماة الشرعية وسُدنة العدالة

أعرب المستشار/ حسين مدكور عن تقديره لانضمام الأعضاء الجدد، مؤكدًا أن الانضمام للهيئة ليس وظيفة بل أمانة ومسؤولية وطنية جسيمة، داعيًا الأعضاء للتحلي بالصدق، الإخلاص، الشفافية، والنزاهة في أداء رسالتهم.

◉ صور تذكارية ختامًا للمراسم

اختُتمت المراسم بالتقاط الصور التذكارية للأعضاء الجُدد مع وزير العدل، ورئيس هيئة قضايا الدولة، وقيادات الوزارة والهيئة، توثيقًا لبدء مسيرتهم القضائية.