نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية ألبانيا لبحث تعزيز العلاقات الثنائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، يوم الاثنين ١ سبتمبر الجاري، مع السيد إجلي حساني وزير أوروبا والشئون الخارجية في جمهورية ألبانيا، وذلك على هامش منتدى بليد بسلوفينيا، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية.

أعرب الجانبان عن اعتزازهما بعلاقات الصداقة التي تجمع بين مصر وألبانيا، مؤكدين أهمية البناء على الزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات خلال السنوات الأخيرة. كما تطرق اللقاء إلى عدد من مذكرات التفاهم الجاري التفاوض بشأنها في مجالات متنوعة، من بينها الشحن البحري، والنقل الجوي، والشباب، والصحة، وتنقل العمالة، حيث تم التأكيد على التطلع للانتهاء منها قريبًا بما يسهم في تنويع مجالات التعاون المشترك.

كما وجه وزير الخارجية الشكر للجانب الألباني على دعم ترشح الدكتور خالد العناني لمنصب مدير عام اليونسكو، مشيدًا بالتنسيق بين البلدين في المحافل الدولية، ودعم مصر لألبانيا في عدد من الترشيحات الأممية، ومنها عضوية مجلس الأمن والمجلس التنفيذي لليونسكو ومجلس حقوق الإنسان.

فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، استعرض الوزير عبد العاطي الجهود التي تبذلها مصر لوقف إطلاق النار في غزة، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية. كما أكد وزير الخارجية على أهمية دور الشركاء الأوروبيين في الدفع نحو تسوية سياسية شاملة وعادلة تعيد الأمل للشعب الفلسطيني تضمن استقرار المنطقة، مع رفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من ارضهم، وطالب المجتمع الدولي لنحمل مسؤولياته تجاه المدنيين في القطاع.

كما تبادل الوزيران الرؤى حول أبرز القضايا الإقليمية، بما في ذلك ملف الهجرة، والتحديات المتصلة بأمن الطاقة والغذاء، حيث أكد الجانبان أهمية التنسيق المشترك ومواصلة الحوار المشترك فى الأطر الاقليمية والدولية.