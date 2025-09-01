نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصر تدين استمرار التوسع العسكري الإسرائيلي في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تدين جمهورية مصر العربية استمرار توسع العدوان العسكري الاسرائيلي في غزة، والإمعان في انتهاك القانون الدولي الإنساني، بما يتعارض بشكل كامل مع الرغبة الدولية فى وضع حد للحرب علي قطاع غزة، وللتصعيد الناتج عنها بالمنطقة.

وتؤكد مصر أن عدم تجاوب إسرائيل حتى الان مع الصفقة المطروحة من مصر وقطر في إطار جهود التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة يعكس غياب كامل للإرادة الاسرائيلية في خفض التصعيد وإحلال الهدوء والسلام، ووجود نوايا واضحة للاستمرار في العدوان على الأبرياء فى قطاع غزة، وهو ما يهدد بمضاعفة العواقب الكارثية الوخيمة على الوضع الإنساني في غزة، ولا سيما في ظل سياسات التجويع والحصار التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين العزل في القطاع.

وترفض مصر بشكل قاطع هذا النهج الإسرائيلي العدواني المتسبب في تأزم الوضع في المنطقة ووضعها على مسار تصادمي ينذر بالمزيد من التصعيد والصراع نتيجة تجاهل إسرائيل الجهود الحثيثة المبذولة لخفض التصعيد ووقف الحرب على قطاع غزة، والتوسع المستمر في سياسات الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، والتراجع عن مسار السلام المرتكز على حل الدولتين والمدعوم إقليميًا ودوليًا.