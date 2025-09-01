نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التربية والتعليم يعتمد نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية الدور الثاني ٢٠٢٥ بنسبة نجاح 89.88% في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعتمد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الاثنين، نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية للدور الثاني للعام الدراسي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، وذلك بنسبة نجاح (89.88%).

وقد أشاد السيد الوزير محمد عبد اللطيف بحسن سير أعمال الامتحانات التحريرية والعملية والمعملية للدبلومات الفنية للدور الثاني المنعقدة خلال الفترة من 9 أغسطس إلى 21 أغسطس 2025 فى 383 لجنة سير امتحان.

واستعرض الوزير أبرز ملامح النتيجة على النحو التالي:

-تقدم لأداء الامتحانات بكافة النوعيات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) 204761 طالب وطالبة، وبلغ عدد الطلاب الحاضرين (204351) طالبا وطالبة، وقد بلغ إجمالي عدد الناجحين (183666) طالبا وطالبة بنسبة بلغت 89.88%، مبينة على النحو الآتي:

أولا: المدارس الثانوية الفنية - نظام السنوات الثلاث:

• عدد الحاضرين بالتعليم التجاري (45286) طالب وطالبة – وبلغ عدد الناجحين (40519) بنسبة 89.47%.

• عدد الحاضرين بالتعليم الفندقي (1944) طالب وطالبة - وبلغ عدد الناجحين (1828) بنسبة 94.03%.

• عدد الحاضرين بالتعليم الزراعي (25444) طالبا وطالبة - وبلغ عدد الناجحين (22669) بنسبة 89.09%.

• عدد الحاضرين بالتعليم الصناعي (70871) طالبا وطالبة - وبلغ عدد الناجحين (64345) بنسبة 90.79%.

٠ إجمالي عدد الناجحين بكافة النوعيات (129361) طالبا وطالبة – بنسبة 90.12%.

ثانيًا: المدارس الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج – نظام السنوات الثلاث:

• عدد الحاضرين بالتعليم والتدريب المزدوج (تجاري ـ فندقي ـ زراعي ـ صناعي) (1523) طالبا وطالبة - وبلغ عدد الناجحين (1467) بنسبة 96.32%.

ثالثًا: المدارس الثانوية الفنية – نظام السنوات الثلاث - المطبق بها منهجية الجدارات المهنية:

• عدد الحاضرين بكافة النوعيات (تجاري ـ فندقي ـ زراعي ـ صناعي) (24382) طالبا وطالبة - وبلغ عدد الناجحين (22494) بنسبة 92.26%.

رابعًا: المدارس الثانوية الفنية للتكنولوجيا التطبيقية:

• عدد الحاضرين بالتكنولوجيا التطبيقية (تجاري ـ فندقي ـ زراعي ـ صناعي) (614) طالب وطالبة – وبلغ عدد الناجحين (608) بنسبة 99.02%.

خامسًا: المدارس الثانوية الفنية – نظام السنوات الثلاث - إعداد مهني:

• عدد الحاضرين بإعداد مهني (فندقي ـ زراعي ـ صناعي) (30982) طالبا وطالبة – وبلغ عدد الناجحين (26599) بنسبة 85.85%.

سادسًا: المدارس الثانوية الفنية المتقدمة - نظام السنوات الخمس:

• عدد الحاضرين بالتعليم التجاري المتقدم (159) طالبا وطالبة – وبلغ عدد الناجحين (152) بنسبة 95.60%.

• عدد الحاضرين بالتعليم الفندقي المتقدم (682) طالبا وطالبة - وبلغ عدد الناجحين (657) بنسبة 96.33%.

• عدد الحاضرين بالتعليم الزراعي المتقدم (132) طالبا وطالبة - وبلغ عدد الناجحين (128) بنسبة 96.97%.

• عدد الحاضرين بالتعليم الصناعي المتقدم (848) طالبا وطالبة - وبلغ عدد الناجحين (812) بنسبة 95.75%.

بإجمالي عدد الناجحين بكافة النوعيات (1749) طالبا وطالبة - بنسبة 96.05%.

سابعًا: المدارس الثانوية الفنية - نظام السنوات الثلاث – الدمج التعليمي:

• عدد الحاضرين بكافة النوعيات (1483) طالبا وطالبة – وبلغ عدد الناجحين (1388) بنسبة 93.59%.