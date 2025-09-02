نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدير تعليم العاصمة تجتمع بموجهي عموم المواد وتدعو لمتابعة تدريب المعلمين على المناهج الجديدة لتحقيق نواتج التعلم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة التربية والتعليم لرفع كفاءة الكوادر التربوية ومواكبة التغيرات التي تشهدها المنظومة التعليمية، ووفقًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

اجتمعت الدكتورة همت أبو كيلة، وكيل أول الوزارة مدير المديرية، وأكدت على أهمية المتابعة اليومية لاستعدادات التوجيهات لبداية العام الدراسي الجديد، مشددة على ضرورة قيام موجهي العموم بمتابعة تدريب المعلمين على المناهج الجديدة بما يسهم في تحقيق نواتج التعلم المستهدفة.

كما دعت إلى المتابعة الجادة والمستمرة للنواحي الفنية المتعلقة بالمواد الدراسية المختلفة، وتفعيل برامج التنمية المهنية المستدامة للمعلمين والموجهين بشكل دوري، بما يضمن رفع كفاءتهم وتحقيق أقصى استفادة للطلاب، متمنية للجميع المزيد من التوفيق والنجاح.