بعد تصديق فخامة الرئيس.. أبرز التغييرات في قانون العمل الجديد بعد تطبيقه.

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون العمل الجديد، وأقرّت الدولة قانون العمل الجديد 2025، ليواكب متغيرات سوق العمل ويحافظ على حقوق العمال وأصحاب الأعمال معًا.

وتضمن القانون الجديد مجموعة من البنود المستحدثة التي تهدف إلى تحقيق التوازن، وتحفيز الاستثمار، وضمان الأمان الوظيفي.

وفيما يلي نستعرض لكم أبرز التعديلات الجديدة في قانون العمل المصري.

وجاءت أبرز التعديلات الجديدة على قانون العمل 2025 كالآتي:

1- إتاحة عقود العمل الإلكترونية لتوثيق العقود ولتقليل النزاعات وتسريع الإجراءات.

2- إلزام أصحاب الأعمال بالحد الأدنى للأجور الذي تحدده الدولة وتحديثه دوريًا.

3- زيادة الإجازات السنوية إلى 30 يومًا بعد مرور على العامل 10 سنوات خدمة بدلًا من 21 يومًا.

4- استحداث إجازة الأبوة للرجل تكون مدفوعة الأجر لعدة أيام بعد ولادة الطفل.

5- مد إجازة الوضع إلى 4 أشهر لحماية المرأة العاملة مع منع إنهاء الخدمة أثناء الحمل أو الإجازة.

6- شمول التأمين الصحي والاجتماعي الإجباري على جميع العاملين في منظومة التأمينات دون استثناء.

7- تغليظ العقوبات على أصحاب الأعمال في حال الفصل التعسفي للعمال وتعويض العامل.

8- تنظيم العمل الجزئي والحر وإدخال العاملين بنظام العمل الجزئي و"الفريلانسر" ضمن التأمينات.

9- تمكين العمال من إنشاء لجان لتمثيلهم والمشاركة في حل النزاعات.

10- إلزام أصحاب الأعمال بتقديم برامج التدريب المهني الإلزامي، وذلك من أجل رفع كفاءة العاملين.

أهم فوائد تعديلات قانون العمل الجديد

وتساعد تعديلات قانون العمل الجديد على تعزيز حماية العامل من التعسف، وخلق بيئة عمل جاذبة للاستثمار، وربط التعليم والتدريب بسوق العمل، ودعم المرأة والأسرة المصرية.