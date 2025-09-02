نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الوزراء يتابع جهود اللجنة الطبية العليا بمجلس الوزراء خلال أغسطس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات التابعة لمجلس الوزراء خلال شهر أغسطس الماضي، وذلك وفق تقرير مفصل قدّمه الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء ورئيس اللجنة.

إشادة بدور اللجنة في الاستجابة للاستغاثات

أشاد رئيس الوزراء بجهود اللجنة الطبية العليا واستجابتها العاجلة لحالات الاستغاثة الحرجة، مؤكدًا على أهمية استمرار هذا الدور الحيوي في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بمختلف المحافظات، مع تطوير الأداء بشكل متواصل.

استجابة لـ 1065 استغاثة خلال أغسطس

أوضح الدكتور حسام المصري أن اللجنة تعاملت خلال شهر أغسطس مع 1065 استغاثة طبية تم تلقيها عبر تطبيق "واتس آب"، وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث جرى التعامل مع كل حالة وفقًا لظروفها.

قرارات علاجية وجراحية عاجلة

إصدار 159 قرارًا بالعلاج على نفقة الدولة من قِبل رئيس الوزراء.

توفير إجراءات طبية لـ 42 حالة للعلاج بالجاما نايف.

إصدار 35 قرارًا لإجراء عمليات زراعة نخاع ذات توافق نصفي.

إصدار 38 قرارًا عاجلًا للحالات الطارئة.

توفير الأدوية لـ 98 استغاثة طبية تم رصدها.

تركيب أطراف صناعية وكشف آلاف المواطنين

وفي إطار جهودها لتوفير الرعاية الطبية، أشار رئيس اللجنة إلى:

تركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لـ 44 حالة مع تأهيلها للاستخدام.

توقيع الكشف الطبي على 3461 مواطنًا ضمن قوافل اللجنة بمحافظة الشرقية، بالتعاون مع بنك الشفاء المصري.