بدء الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي عقب عودته من الصين

أحمد جودة - القاهرة - عودة مدبولي من قمة منظمة شنغهاي للتعاون

بدأ منذ قليل اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك فور عودته إلى القاهرة قادمًا من الصين، بعد مشاركته في فعاليات قمة منظمة شنغهاي للتعاون بلس.

مناقشات الاجتماع

ومن المقرر أن يتناول الاجتماع مناقشة عدد من الملفات الاقتصادية والخدمية المهمة، ومتابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن دعم الاستثمارات، وتطوير الخدمات العامة، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، بالإضافة إلى استعراض تقارير الوزارات المختلفة حول سير المشروعات القومية الجارية.