وزيرة التنمية المحلية تبحث مع مديرة مكتب اليونسكو الإقليمي بالقاهرة مجالات التعاون المشترك بين الجانبين

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 01:32 مساءً -

التقت الدكتورة منال عوض ، وزيرة التنمية المحلية مع الدكتورة نوريا سانز، مدير مكتب اليونسكو الإقليمي بالقاهرة والسودان بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور السفير حسام القاويش مساعد الوزيرة للتعاون الدولي والدكتورة نجلاء العادلى المشرف على الإدارة العامة للتعاون الدولى والاتفاقيات ، والدكتور محمد الحارتي عضو الادارة العامة للعلاقات الدولية والسيد أحمد صابر ساكنة مستشار مكتب اليونسكو الإقليمي للقاهرة والسودان للمشروعات القطاعية.

وشهد اللقاء مناقشة سبل التعاون بين وزارة التنمية المحلية ومنظمة اليونسكو في عدد من المجالات محل الاهتمام المشترك ، وعليرأسها وضع خطط التكيف الوطنية لعدد من المحافظات ، حيث وجّهت الدكتورة منال عوض بتسريع وتيرة العمل للانتهاء من تلك الخطط والبدء في مراحل التنفيذ بعد تحديد المحافظات ذات الأولوية على غرار ما تم فى عدد من المحافظات خلال الفترة الماضية.

كما ناقشت د. منال عوض ومديرة المكتب الإقليمي للمنظمة آخر مستجدات التعاون في تنفيذ مبادرة مدن التعلم بعد إنضمام ٧ مدن مصرية لعضوية الشبكة الدولية لمدن التعلم التابعة لليونسكو وجاري إختيار ٣ مدن جديدة من قبل اللجنة الوطنية المصرية المعنية لترشيحها علي مستوي الشبكة الدولية بالمنظمة والعمل على تشجيع المحافظات المصرية على المشاركة خلال المرحلة القادمة .

كما ناقشت وزيرة التنمية المحلية مع مديرة المكتب الإقليمي لليونسكو إمكانية التعاون أيضاً في إعلان مدن بيئية علي مستوي المحافظات مثل الغردقة وشرم الشيخ، وإمكانية ربط هذه المدن بأطلس المدن المصرية التفاعلي الذي أطلقته وزارة التنمية المحلية بالشراكة مع بعض الجهات الدولية وتحت رعاية السيد رئيس الوزراء.

كما شهد الاجتماع مناقشة التنسيق الجاري بين الجانبين لانضمام عدد من المدن المصرية إلى شبكة اليونسكو للمدن المبدعة والتي تضم حوالي 55 مدينة علي مستوي العالم ، حيث تهتم تلك الشبكة بالمكانة التي توليها المدن للثقافة والإبداع في استراتيجياتها الإنمائية وبالممارسات المبتكرة التي تعتمدها في التخطيط الحضري.

ومن جانبها، أكدت مدير مكتب اليونسكو بالقاهرة على أهمية التعاون مع وزارة التنمية المحلية واستكمال التعاون في الأنشطة المشتركة، مؤكدة على إمكانية دعم المنظمة للوزارة فى وضع خطط التكيف الوطنية للمحافظات المختلفة ، مشيرة إلى حرص منظمة اليونسكو على التعاون مع وزارة التنمية المحلية فى إعلان مدن بيئية مثل الغردقة وشرم الشيخ، والعمل على إعلان مدن أخرى وتقديم الدعم اللازم والتنسيق المطلوب في جميع ملفات العمل المشتركة بين الجانبين .